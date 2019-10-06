Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sözleri Twitter'da TT oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat doğusuna düzenlenmesi beklenen operasyona ilişkin kullandığı 'Barış Pınarları' ifadesi sosyal medyada gündem oldu. 'Barış Pınarı' sosyal medyada operasyonun adı olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Barış pınarlarının önünü açma vakti

Erdoğan, operasyona ilişkin, 'Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz' dedi.

Sosyal medyada TT oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki 'Barış pınarları' ifadesi, sosyal medyada da gündem oldu. #BarısPınarıHarekatı etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.