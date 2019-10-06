ABD Büyükelçiliği'nin hesabından FETÖ'cü hesabın twiti beğenildi! Türkiye'den tepki gecikmedi

TWİTTER'dan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir yorumun Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından beğenilmesine MHP, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki geldi. Amerikan Büyükelçiliği ise olayın yanlışlıkla olduğunu ifade ederek özür diledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin Twitter'da yapılan olumsuz yoruma tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu, önümüzdeki hafta görevinin başında olacağını belirtti.

Yalçın, söz konusu Tweetin Amerikan Büyükelçiliği Twitter hesabından beğenilmesini eleştirdi, "Bahçeli'siz bir siyaset hayali kuranlar hayal kırıklığına uğrayacak" dedi.

ABD Büyükelçiliği'ne tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Altun "Amerikan Elçliği'nin Türkiye'nin içişlerine karışmak gibi bir işi yoktur. ABD Dışişleri Bakanlığı bu olayı soruşturmalı ve sorumlular hakkında gerekenleri yapmalıdır." ifadeleriyle ABD Büyükelçiliği'ne tepki gösterdi.

ABD Büyükelçiliği'nden de özür geldi

Tepkilerin ardından ABD Büyükelçiliği'nden de bir açıklama geldi. Büyükelçilik Twitter hesabından "Bugün Büyükelçilik Twitter hesabından, yanlışlıkla bir tweet beğenilmiştir. Bu hatadan dolayı pişmanız ve her türlü karışıklık için özür diliyoruz" mesajı paylaşıldı.

Söz konusu twete bir tepki da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Bahçeli'nin sağlığına ilişkin ABD'nin beğenisi insani açıdan kabul edilemez, şiddetle kınıyoruz" dedi.