TEM'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı öğrenildi