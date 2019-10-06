TEM'de servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Deprem az katlı ve müstakil binalara talebi artırdı

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten bakın ne kadar vergi verecek

1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu

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