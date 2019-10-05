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Jandarmayı taşıyan midibüsle TIR çarpıştı!

Şanlıurfa’da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs, aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada midibüsteki 15 asker yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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