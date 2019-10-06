ABD Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi

ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğendi. MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu beğeniye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Eylül'de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Ben bizzat takip ediyorum Sayın Bahçeli'nin tedavi sürecini... Bir enfeksiyon geçirdi. Şu an enfeksiyonu nekahet evresinde. Sadece dinlenmesi yeterli. Endişe edecek bir şey yok. Doktorları hazır fırsat varken diğer tetkiklerini de yapıyor. Şu an için hiçbir olumsuz tablo yok. Muhtemelen bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir." açıklamasında bulunmuştu.

FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın sosyal medyadan paylaştığı "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" mesajı ABD Büyükelçiliği tarafından beğenildi. Bu beğeniye MHP'den sert tepki geldi.

İsmet Büyükataman'dan açıklama

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda ABD Büyükelçiliğine şu sözlerle tepki gösterdi:

"ABD'nin Ankara Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan twitini beğendi.

12 Eylül 1980'de ABD'nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain görevi sonrası verdiği bir mülakatta "Türkiye'yi Türkeş'e teslim etmedik" itirafında bulunmuştu. Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor.

Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de Türkiye halkları yoktur, büyük Türk milleti vardır. Türk milletinin lideri de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Çok şükür başımızdadır. Dosta güven düşmana korku vermektedir."

Amerikan yönetimi, avucunuzu yalarsınız!

Büyük skandalla ilgili bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Semih Yalçın Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'cü hain Ergün Babahan, "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı.'' diye tweet atmış, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği de Twitter sayfasından beğenide bulunmuş.

Kim kimin arkasında, biz zaten biliyoruz. Bilumum FETÖ militanları ve onlara destek veren cümle Amerikan yönetimi, avucunuzu yalarsınız! MHP Lideri Devlet Bahçeli'siz bir siyaset hayali kuruyorsunuz ya, daha çok beklersiniz!

MHP Lideri Devlet Bahçeli sağlığına kavuşmuştur; önümüzdeki hafta partimizin başında olacaktır. Onun fevtini ve mevtini bekleyen siyasi mevtalarla emperyalist ağababaları, hayal kırıklığına uğrayacaksınız!

Ergün Babahan haini ve onu destekleyen Amerikan yönetimi! Bilmelisiniz ki "Türkiye Halkları" diye bir şey yoktur. Sadece "Türk Milleti" vardır. Bu hakikati Yok saydıkça karşınızda Milletimizi ve Onun bekası için ant içmiş MHP'yi bulacaksınız.

İşte MHP'li Büyükataman'ın sert tepkisine neden o paylaşım ve elçiliğin beğenisi