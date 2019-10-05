Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 17.51'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem panik yarattı. Dün de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD alınan bilgilere göre; Marmaris açıklarında saat 17.51'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 42 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem panik yarattı.

Dün de 4.1 büyüklüğünde deprem olmuştu



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde (Muğla Datça açıkları) saat 23:20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Datça'nın 66 km uzaklığında gerçekleşen depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklanmıştı.