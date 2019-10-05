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Eşini taciz ettiğini söyledi! Dehşet saçtı

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR’de Yunus Ö. (22), eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’ün (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince evden çıkarken elindeki pompalı tüfekle yakalanan katil zanlısı Yunus Öner, gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Mehmetçikler Mahallesi’nde meydana gelen olayda Yunus Ö., eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’un evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Yunus Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Santur, olay yerinde hayatını kaybederken, elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkan Yunus Ö., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Yunus Ö., Eşref Santur’u eşine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi.

Yunus Ö., sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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