Gençlerbirliği Galatasaray maçı geniş özeti

Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Luyindama, Falcao, Lemina ve Seri gibi oyuncularını sakatlık ve hastalık nedeniyle kullanamayan Galatasaray, karşılaşma boyunca etkisiz bir görüntü çizdi ve pozisyon üretmekte zorlandı. Sarı-kırmızılılar karşılaşma boyunca 3 isabetli şut bulurken, ağları sarsamadı.

Öte yandan Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, 86. dakikada 2. sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. beraberliğini alan Galatasaray puanını 10 yaparken, son 4 maçta 3. beraberliğini alan Gençlerbirliği 3 puana yükseldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk edecek, Gençlerbirliği ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 GALATASARAY

VE MAÇ BİTTİ

90'Hakem itiraz eden Belhanda sarı kart gördüSarı Kart - Younès Belhanda



90'Maçın sonuna 5 dakika eklendi.



89'Gençlerbirliği hızlı atağında Sio ceza sahası dışından şutunu çekti top üstten auta çıktı.



Oyuncu Değişikliği 87'Gençlerbirliği'de Ayite çıktı yerine Sefa girdi.Floyd Ayité - Sefa Yilmaz



İkinci Sarı 86'Gençlerbirliği'de Ahmet Oğuz, Jimmy Durmaz'ı formasından çektiği için ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gençlerbirliği 10 kişi...İkinci Sarı - Ahmet Oguz



85'Galatasaray'da Andone çıktı yerine Emre Mor girdi.Florin Andone - Emre Mor



82'Kullanılan serbest vuruşta Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.



81'Candeias sağ çizgide Nagatomo'dan çok şık sıyrıldı ve rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Ev sahibi ekip tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı.



Sarı Kart80'Sarı Kart - Jimmy Durmaz



Sarı Kart 80'İkili mücadele sonrası tartışan Toure ve Jimmy Durmaz sarı kart gördü.Sarı Kart - Zargo Touré



79'Gençlerbirliği etkili geldi! Ceza sahası içinde topla buluşan Ayite şutunu çekti top Galatasaray savunmasından geri geldi.



Oyuncu Değişikliği 77'Gençlerbirliği'de Rahmetullah çıktı yerine Stancu girdi.Rahmetullah Berisbek - Bogdan Stancu



72'Sio'dan sürpriz bir vuruş! Muslera'nın önde olduğunu gören Sio orta sahadan şutunu çekti Muslera topu güçlükle kornere çeldi.

65'Galatasaray'da Selçuk İnan çıktı yerine Adem Büyük girdi. Selcuk Inan - Adem Büyük



61'İkinci yarıda etkili olan taraf Gençlerbirliği! Ev sahibi ekip daha fazla topun hakimi ve pozisyon üretmeye çalışan taraf...



Sarı Kart 56'Gençlerbirliği'de Polomat sarı kart gördü.Sarı Kart - Pierre-Yves Polomat



55' Gençlerbirliğ gole çok yaklaştı! Ceza sahası içinde topla buluşan Ayite yerden sert bir şut çekti ancak kaleci Muslera gole izin vermedi.



Oyuncu Değişikliği51'Galatasaray'da Feghouli çıktı yerine Jimmy Durmaz girdi.Sofiane Feghouli - Jimmy Durmaz



Sarı Kart50'Gençlerbirliği'de Flavio sarı kart gördü

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.



45'İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.



42'Gençlerbirliği hızlı hücumda etkili geldi! Ceza sahası dışından sert bir şut çeken Ayite topu az farkla yandan auta gönderdi.



40'Gençlerbirliği etkili geldi! Sessegnon soldan çizgiye indi ve topu penaltı noktasına çıkardı gelişine şutunu çeken Candeias savunmayı geçemedi.



37'Bu dakikaya kadar topla daha fazla oynayan taraf Galatasaray oldu. Gençlerbirliği ise kazandığı topları hızlı kullanarak tehlike yaratmak istiyor.



34'Galatasaray ceza sahası çevresinde iyi paslaştı. Feghouli'den pası alan Belhanda ceza yayı üstünden sol ayağıyla şansını denedi top kalecide kaldı.

31'Galatasaray gole çok yaklaştı! Feghouli'nin ara pasında topla ceza sahasına giren Babel'in şutu savunmaya çarparak kornere gitti.



29'Ahmet Oğuz bir hayli uzaklardan denedi şansını top üstten auta çıktı.

Sarı Kart28'Galatasaray'da Mariano sarı kart gördüSarı Kart - Mariano



21'Ayite ceza yayı üstünden şansını denedi ama istediği gibi vuramayınca Muslera topun sahibi oldu.



18'Gençlerbirliği etkili geldi! Feghouli'nin kaptırdığı topta hızlı hücuma çıkan Candeias ceza sahasına girmeden falsolu şutunu çekti top direğin yanından auta çıktı.



15'Maçta ilk 10 dakika tempolu geçmişti ancak bu dakikalarda tempo biraz düştü.

Oyuncu Değişikliği 10'Gençlerbirliği'de sakatlanan Fabricio oyundan çıktı yerine Berat oyuna girdiFabrício Baiano - Berat Ayberk Özdemir

Sarı Kart8'Gençlerbirliği hızlı atağını faulle durduran Donk sarı kart gördü.Sarı Kart - Ryan Donk



8'Kullanılan köşe vuruşunda Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.



7'Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan gelen ortada seken topa vuruşunu yapan Babel savunmaya takıldı. Korner...



3'Feghouli'nin pasıyla topla hareketlenen Andone rakibini hızıyla ekarte etmek istedi fakat dar açıdan istediği vuruşu yapamadı.



2'Gençlerbirliği atağında Candeias'tan ceza sahası dışından sert bir şut geldi. Top az farkla auta çıktı.



Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

Gençlerbirliği Galatasaray maçı 11'ler

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Ömer, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Feghouli, Andone

SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao, Luyindama



