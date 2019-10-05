Erdoğan'ın operasyon sinyali YPG'yi endişelendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Operasyon bugün yarın denilebilecek kadar yakın" demesi üzerine terör örgütü YPG'den yardım çağrıları yükselmeye başladı.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri bölgeden silmek için kararlı. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm hazırlıklarını tamamladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son talimatını beklemeye başladı.

Fırat'ın doğusuna girmek için geri sayım



Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Operasyon bugün yarın denilebilecek kadar yakın" diyerek sürecin sonuna gelindiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği bu kararlılık, bölgedeki teröristleri de büyük bir endişeye soktu.

YPG panikledi: Geri çekildik



YPG'li teröristler, Türkiye'nin düzenleyeceği operasyonu durdurabilmek için "DEAŞ canlanır" yalanını ortaya atmaya başladı. SDG Eş Başkanı İlham Ahmed ise Amerikan bayrağının önünde röportaj vererek sınırdan 5 kilometre geri çekildiklerini açıkladı.

Ağır silahların ise 20 kilometre uzağa taşındığını söyleyen terörist İlham Ahmed, Türkiye sınırındaki hendekleri kapattıklarını belirtti.