Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten bakın ne kadar vergi verecek

Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışmada ilk kez 1 milyonluk soruya kadar gelen Arda Ayten, son soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmacı kazandığı paradan ne kadar vergi ödeyeceği merak konusu oldu.
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Türkiye tarihine geçen yarışmacı Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yarışmacı Arda Ayten milyoner olamayacak.
Arda Ayten yarışmadan kazandığı 1 milyonluk ödülün Veraset ve İntikal Vergisi kapsamında yaklaşık yüzde 10’luk bir dilimi vergi olarak kesilecek. Hesaplama yapıldığında ise Arda Ayten'in yaklaşık 900 bin TL’lik bir ödül alması bekleniyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten milyonluk soruya yanıt verdi! Bakın ne kadar kazandı