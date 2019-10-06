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Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten bakın ne kadar vergi verecek

Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışmada ilk kez 1 milyonluk soruya kadar gelen Arda Ayten, son soruya da doğru yanıt vererek 1 milyonluk büyük ödülün sahibi oldu. Yarışmacı kazandığı paradan ne kadar vergi ödeyeceği merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Türkiye tarihine geçen yarışmacı Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yarışmacı Arda Ayten milyoner olamayacak.

Arda Ayten yarışmadan kazandığı 1 milyonluk ödülün Veraset ve İntikal Vergisi kapsamında yaklaşık yüzde 10’luk bir dilimi vergi olarak kesilecek. Hesaplama yapıldığında ise Arda Ayten'in yaklaşık 900 bin TL’lik bir ödül alması bekleniyor.

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Foto Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten milyonluk soruya yanıt verdi! Bakın ne kadar kazandı Galeriye Gözat
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