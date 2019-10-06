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Rıdvan Dilmen'den golsüz berabere biten Gençlerbirliği maçı sonrası Fatih Terim'e olay eleştiriler

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, golsüz berabere biten Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yorumladı. Dilmen Fatih Terim'i dikkat çeken bir dille eleştirdi.

Dilmen özellikle Fatih Terim'in tercihlerini eleştirerek, "Teknik direktörler işin kolayına kaçmaya başladı. Terim'i Terim yapan farklılıkları, çılgınlıklarıydı. Fatih Terim de kolaya kaçmaya başladı. Neden Ömer Bayram yok? Tabii ki teknik direktörlerin kararlarına saygılıyım ama bizim işimiz de bunları yorumlamak. Fiziksel olarak hiç hazır olmadığını gördüğüm Selçuk İnan oynadı." dedi.

"Galatasaray 1 puan kazandı"

Dilmen, ayrıca sarı kırmızılı ekibin aldığı beraberlik için, "Galatasaray'ın bugün 2 puan kaybetmesinin tek sebebi, verilmeyen penaltı önemli bir sebep, ama oyuna baktığımızda Galatasaray 1 puan kazandı" ifadelerini kullandı.

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