Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak enflasyon yazısı: Biz diyoruz 'Domates biber patlıcan'...

EYLÜL ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından eleştirilere maruz kaldı. HaberTürk yazarı Altaylı köşesinde bu eleştirilere cevap verdi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'Enflasyon hesabı' başlıklı yazısında TÜİK'e göndermede bulundu. Enflasyon düştü diye yemin etseler başları ağrımaz demeyi de ihmal etmedi.

Altaylı'nın yazısındaki ilgili kısım şöyle:

TÜİK’in yaptığı çok uyanıkça aslında.

Yemin etseler başları ağrımaz.

TÜİK’in sistemi şu: 407 ürün kategorisindeki 895 ürün çeşidini 4 bin 274 noktadan topluyor. Ancak bu 895 ürün bizim sürekli tükettiğimiz ürünler değil. Biz normal vatandaş 100, bilemedin 150 ürün tüketiyoruz ayda. Üstelik ürünlerin tüketim ağırlığı da farklı.

Havyar ıstakoz ve rulman fiyatları artmamış

TÜİK bunu doğru düzgün hesaba katmayınca ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Mesela peynir yüzde 100 artmış diyelim, domates yüzde 90, deterjan yüzde 75. Ama havyar artmamış hiç, ıstakoz ve rulman da ve hatta cam bardak da.

Bunlardan hangisini daha çok tüketiyorsunuz? Elbette ilk üçü. Hatta sondakileri belki de hiç tüketmiyorsunuz.

Yıllık enflasyonunuz yüzde yüzde 90

Ama sonuçta sizin yıllık enflasyonunuz yüzde yüzde 90, TÜİK’in bulduğu yüzde 9.

TÜİK doğru mu söylüyor? Evet.

Bu doğru size giren enflasyonu çıkarıyor mu? Hayır! Mesele bu kadar basit.

Biz diyoruz 'Domates biber patlıcan'. TÜİK diyor, 'Havyar, orkide, safran'."

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