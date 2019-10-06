Arda Ayten milyoner yarışmasından net ne kadar kazandı?

Arda Ayten dün akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruya cevap verdi ve Türkiye'nin gururu oldu. Henüz 19 yaşında olan ve tam bir kitap kurdu olan Arda Ayten kimdir, hangi üniversiteye gidiyor ve Kim Milyoner Olmak İster'de verdiler hariç kaç para kazandı?

Dün akşam Türkiye ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına kilitlendi. Yeni sezona oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile başlayan bilgi yarışmasının koltuğuna 19 yaşındaki Arda Ayten oturdu. 1 milyonluk soruyu açtıran genç yarışması Türkiye'nin de gururu oldu, sosyal medyayı salladı.

Peki 1 milyonluk soru neydi: Herkesin ekran başında nefesini tutarak beklediği 1 milyonluk soru açıldı. Arda Ayten'e 'On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?' sorusu soruldu.

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak

Arda Ayten ile birlikte ekran başındaki milyonlarca kişi İstiklal Marşı'nı defalarca okudu Twitter'da milyonluk soru hakkında yüzlerce yorum yapıldı. Birçok kişi 'Bize 10 kıtalık İstiklal Marşı'nı defalarca okuttun helal sana Arda' yorumları yapıldı.

1 milyon kazanan Arda Ayten ne kadar vergi ödeyecek: Türkiye tarihine geçen yarışmacı Ayten, 1 milyonluk sorunun cevabını bilerek ilk defa 1 milyon kazanan yarışmacı oldu. Ancak Ayten’in alacağı ödülden Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) kesintisi yapılacak. Yarışmacı Arda Ayten milyoner olamayacak.

İşte alacağı net para ödülü: Vergi uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "5.760₺ istisna düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %20 Veraset ve İntikal Vergisi kesilecektir. Yani 1 milyon₺’den 198.848₺ vergi kesilecek, bu vergi yarışmayı düzenleyen tarafından beyan edilecektir. Yarışmacının eline ise net 801.152₺ geçecektir" diye yazdı.

Bir anda instagram fenomeni oldu:

1 milyonluk final sorusunu cevapladı ve büyük ödülü kazanarak bir ilke imza attı. Sosyal medyada fenomen olan Ayten'in takipçi sayısı bir anda yükselişe geçti. Arda'nın şu anda 47,1 bin takipçisi var.

Yarışmanın ardından ismini büyük bir kitleye duyuran Arda Ayten, ödülü kazandıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamacağım bir sayı. İlk günlüğümü yazacağım. “

Türkiye'nin gururu olan Arda Ayten kimdir, hangi üniversitede okuyor, ailesi kim işte merak edilenler...

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor.





Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.