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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Rizespor'da Mostapha El Kabir ve Umar Aminu bu maçta görev alamayacak. Rizespor'da Joseph Attamah ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı formalarından uzak kalacaklar.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında Trabzonspor puan topladı. Ev sahibi ekip Rizespor'un ise 8 puanı bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR

STAT: Çaykur Didi Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Pauw, Boldrin, Oğulcan, Samudio.
​TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth.
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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