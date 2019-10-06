İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden kilolu polisler için ilginç adım!

İSTANBUL 'da çalışan polisler için ilginç bir adım atılıyor. İstanbul'daki polisler spora başlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede 42 salonla anlaştı. 20 bin polise tek tip eşofman dağıttı ve haftanın bir günü 3 saat izin verdi.

Megakent'te görevli polislerin fit bir görünüme kavuşmaları için 3 saat izin verildi, 42 salon ayarlandı. İstanbul'un güvenliğinde önemli bir paya sahip olan polisler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ankette; 16 bin polis vakitsizlik ve salon ücretleri nedeniyle spor yapamadığını belirtti.

Spor izni verildi

Bu anketin sonucunun ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede 42 salonla anlaştı. 20 bin polise tek tip eşofman dağıttı ve haftanın bir günü 3 saat izin verdi. Bu projeyle polislerin hem fit bir görünüme hem de sağlıklı bir vücuda kavuşmaları hedefleniyor.