Kemal Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon rakamlarına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon rakamlarına tepki göstererek, "Vatandaş alışveriş yapıyor, nasıl olur da yüzde 9 olur diyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Kampı'nın kapanışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kimde huzur var, refah nerede"

"8 milyon işsizin olduğu Türkiye'de sorunları konuşmayacağız da ne yapacağız? Devletin temel amaç ve görevi cumhuriyet ve demokrasiyi korumak. Demokrasiyi koruyor muyuz? Tam tersi yeni barajlar geldi. Biz engelleri kaldırmaya kararlıyız. İktidardaki parti devleti güçlendirirken kişilerin ve toplumun refah ve huzurunu sağlamaya çalışmalıdır. Kimde huzur var, refah nerede?"

"17 yılda bir refah toplumu haline gelemedik"

"17 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir siyasi parti var. İstediği kanunu çıkarıyor, istediği kişiyi görevden alıp yeni birini atıyor. 17 yılda bir refah toplumu haline gelemedik. Neden bir ekonomik kriz yaşıyoruz, neden üniversite mezunları işsiz. Neden çiftçiler doğru dürüst geçinemiyor? Bunu herkesin sorması lazım. Siz devleti liyakata göre değil sadakata göre yönetirseniz farklı bir durum ortaya çıkar. Türkiye'de demokratik bir devlet yok, parti devleti var. Her şeyi bir kişi belirliyor. "

"Tıpkı enflasyonun yüzde 9 ilan edilmesi gibi"

"Merkez Bankası başkanı görevden alınacaksa tek bir kişinin kararıyla alınıyor. O kurumların başına bir kişiyi getirip istediği sonuçları açıklamasını istiyorsunuz. Tıpkı enflasyonun yüzde 9 ilan edilmesi gibi. Vatandaş alışveriş yapıyor, nasıl olur da yüzde 9 olur diyor. Bütün bunlar olurken asgari ücret 2 bin 20 lira. Açlık sınırı 2 bin 59 lira. Asgari ücretliler açlık sınırının altında ücret alıyor. Bu parti devleti bir hanedan devletine dönüştü. Saraya bakın damatlar, gelinden orada. Hepsinin cebi para dolu ama Türk Lirası değil dolar dolu. Aralarında rant kavgası var. Damada her yetki verildi. Hangi demokrasi ülkesinde hazine damada teslim edilir?"

"İşsizlik oranı yüzde 12 idi, şimdi yüzde 25"

"Büyüme oranı yüzde 2.3 olacaktı, son programda binde 5 büyüyeceğiz diyorlar. İşsizlik oranı yüzde 12 idi, şimdi yüzde 25. Kişi başına milli gelir 10 bin doların üzerinde olacaktı, 9 bin 93 dolara düştü. Bütçe açığı 98 milyar olacaktı, 138 milyar olacak. Damada güvenin diyorlar, nesine güveneceğiz. Verdiği bir rakam tutmadı."

"Herkes konkordato ilan ediyor"

"Geldiğimiz nokta şu 17 yıldır ülkeyi yönetenler kimin için çalışıyorlar? Şehir hastaneleri yapıp hasta garantisi veriyorlar. Hasta olmazsa parasını biz vereceğiz diyorlar. Yolcu yok uçak yok garanti veriyorlar. Geçmediğimiz köprünün parasını veriyoruz. Esnaf battı. Çiftçi hayatından memnun değil. Sanayici iflas noktası ile karşı karşıya. Herkes konkordato ilan ediyor. Onu da yasakladılar. Herkes ciddi bir sorunla karşı karşıya. Ama bu düzenden memnun olanlar var. Bunlar bir avuç kişiler. Bunlar sürekli büyüyorlar."

"Bizim Suriyelilere kızmaya hakkımız yok"

"Terörü bitirmek istiyorsan Şam yönetimiyle konuşman lazım. Kocaeli'de Suriyeli 9 yaşındaki bir çocuk intihar etti. Bu çocuk nasıl intihar eder? Bizim Suriyelilere kızmaya hakkımız yok. Onları buraya getirenlere kızmalıyız. Suriye'ye neden silah gönderildi? İdlib terörist kaynıyor."