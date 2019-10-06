Şenol Güneş'den Trabzon'da kendisine tepki gösterenlere yanıt! Ben müzenin kendisiyim

Arnavutluk'la kritik bir maça çıkacak A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da kendisine tepki gösterenlerle ilgili, "Ben Trabzonspor'un kendisiyim. Bana müzeyi gezdiriyorlar, ya müzenin kendisiyim ben." dedi.

"Ben Trabzonspor'un kendisiyim. Bana müzeyi gezdiriyorlar, ya müzenin kendisiyim ben. Beni oradan koparamazsın. Bana kızabilir, beni sevmeyebilirsin"

A Milli Futbol takımı başına ikinci kez geçerek Avrupa Şampiyonası grup maçlarında elde ettiği başarılı sonuçlarla takımı liderlik koltuğuna oturtan Şenol Güneş, Trabzon'da kendisine tepki gösterenlere ve kariyeri ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

Arnavutluk karşılaşması öncesi bir röportaj veren Güneş, EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası'nı katılmak istediğini, bu iki turnuvanın ardından teknik direktörlük kariyerini sonlandıracağını söyledi.

Tepki gösterenlere: Ben müzenin kendisiyim

Trabzon'da kendisine gösterilen tepkiler hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi;