HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşarak, "Bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirttik. ABD operasyonu onaylamıyor." dedi.

Türkiye saat 16.00'da Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatını başlattı. Harekata ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor" dedi. Harekat öncesi bölgedeki ABD askerleri bölgeyi terk etmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında ''ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor, ABD bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir'' dediği aktarıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Terör örgütü yanlılarından Barış Pınarı Harekatı manipülasyonu
YPG'ye operasyon başladı, HDP'de moraller bozuldu
YPG'liler Barış Pınarı Harekatı'na karşı eteklerini giydi
HDP'li vekil Meclis'te 'İşgal başladı' diye bağırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun harekata destek vermesin HDP ittifakını göçertti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan operasyon mesajı! Zulmü bitirmeye kararlıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı Harekatı Sisi'yi rahatsız etti
5 ilçede eğitime 2 gün ara verildi
Suriyeli kanaat önderlerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
TBMM'de 'Barış Pınarı Harekatı' konuşuldu
Türkiye'nin operasyonu meşru mu? BM Şartı'nın 51'nci maddesi
Diyarbakır'da hava hareketliliği! Hatay'da askeri sevkiyat
Yorumlar 3 yorum