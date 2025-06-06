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A Milliler ABD maçı için Hartford'da

A Milliler ABD maçı için Hartford'da

A Milli Futbol Takımı, yarın ABD ile oynayacağı hazırlık karşılaşması için Hartford’a ulaştı. Boston’daki kampını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yaklaşık iki saatlik otobüs yolculuğunun ardından otele yerleşirken, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Salih Özcan kafilede yer almadı.

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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın oynayacağı ABD karşılaşması için Connecticut eyaletine bağlı Hartford şehrine geldi.

Boston'a bağlı Foxborough'daki kamp çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 1 saat 45 dakikalık otobüs yolculuğunun ardından Hartford'da konaklayacağı otele ulaştı.

Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Salih Özcan kafilede yer almadı.

Milliler, hazırlık maçında yarın ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.40'ta başlayacak.

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