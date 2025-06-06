BIST 9.487
DOLAR 39,22
EURO 44,71
ALTIN 4.179,29
HABER /  DÜNYA

O ülkede şiddetli deprem

O ülkede şiddetli deprem

Şili'nin Atacama bölgesine bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Atacama'ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin yerin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Ligi'ni kazandı, takımdan kovuldu
Avrupa Ligi'ni kazandı, takımdan kovuldu
İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı belli oldu
İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı belli oldu
Trump yine FED Başkanı'na yüklendi: Felaket
Trump yine FED Başkanı'na yüklendi: Felaket
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Diyarbakır’daki yangında ihmaller zinciri!
Diyarbakır’daki yangında ihmaller zinciri!
Samsun-Sinop yolunda feci kaza: Yaralılar var
Samsun-Sinop yolunda feci kaza: Yaralılar var
A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın rakibi belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın rakibi belli oldu
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 226 gazeteciyi öldürdü
İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 226 gazeteciyi öldürdü
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri geride bıraktı
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri geride bıraktı
Burdur'da bir kişi büyükbaş hayvanın altında kaldı
Burdur'da bir kişi büyükbaş hayvanın altında kaldı