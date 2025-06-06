O ülkede şiddetli deprem

Şili'nin Atacama bölgesine bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Atacama'ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin yerin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.