65 yaş yasağında gevşeme müjdesi! Köye ve yazlığa gitmelerine izin...

Pandemiyle mücadelede kısmi kapanma önlemleri ilk olumlu sonuçlarını verdi. Vaka artış hızı düştü. Böyle olunca da 65 yaş üstü vatandalara getirilen yasakların gevşetilmesi gündeme geldi.

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Koronavirüs vaka sayılarında tam kapanmadan kurtaracak gelişmeler yaşanmaya başladı. Günlük vaka ve hasta sayılarının artması ile birlikte kısmi kapanma dönemi başladı. Bir hafta önce başlayan kısıtlamalar ilk sonuçlarını verdi. Türkiye genelinde salgının yayılma hızının düştüğü bildirildi. İşte Sabah gazetesinin haberinden ayrıntılar...

Güzel gelişmeler var! Önce plato çizecek sonra düşecek

14 Nisan'da yüzde 20 olan testlerin pozitif çıkma oranı son birkaç gündür yüzde 18-19 düzeyinde seyrediyor. Salgının merkezi haline gelen İstanbul'da da kısıtlamaların ilk sonuçları görüldü. İstanbul'da bir aydır sürekli yükselen salgının artış hızında bir yavaşlama oldu. Gerek Türkiye gerekse İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları bu hafta sonuna doğru net olarak ortaya çıkacak. Salgının önce plato çizip bir süre sonra inişe geçmesi bekleniyor.

En önemli neden: Evde bulaş...

Üçüncü dalganın bu kadar şiddetli geçmesinin en önemli nedeni kapalı alanlardaki bulaşların İngiliz mutantının etkisi ile artması. Son dönemde vakaların neredeyse yüzde 100'e yakın bölümü kapalı ortamlardan çıkıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ev, iş yeri, toplu taşıma gibi kapalı ortaklara dönük önlemlere ağırlık verilebileceği belirtiliyor.

Denetimler artırılacak! Yoğun bakım kararı

Önümüzdeki dönemde yeni kurallar kadar denetimlere de ağırlık verilecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına uyum daha sıkı takip edilecek. Yoğun bakımlarda doluluğun artması nedeniyle alınacak önlemlere ilişkin kararlar hastanelere bırakıldı. Her hastane kendi durumuna göre Kovid-19 dışında hasta kabul etmemek (zorunlu durumlar hariç), yeni servisler açmak gibi kararları hızla alacak.

65 yaş yasağında esneme yolda

Salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamaların esnetilmesi de gündeme geldi. Bu yaş grubuna geçen sene olduğu gibi köylerine, yazlıklarına gitmeleri yönünde bazı kolaylıkların getirilebileceği belirtiliyor.