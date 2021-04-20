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PFDK'dan Galatasaray'a ve Başkan Mustafa Cengiz'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 100 bin TL, Başkan Mustafa Cengiz'e de 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına;

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, kulüp TV'sinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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