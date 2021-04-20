Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak atandığını duyurdu.

Karaca, paylaşımında "AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki Beyefendi’nin önermesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak atanmış bulunmaktayım. Hem Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak, hem de Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak 7/24 var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Allah Mahcup etmesin" ifadelerine yer verdi.