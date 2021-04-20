BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüse yakalandı. Genel durumunun iyi olduğunu bildiren Aktaş, herkesin tedbir almasını istedi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, genel durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini belirtti.

Başkan Aktaş, temasta olduğu kişilerin de tedbir almasını istedi.