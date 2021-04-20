Android kullanıcılarına müjde! Ortaya çıktı: Siliniyor

İçinde pek çok yeniliği barındıracak olan Android'in yeni sürümü hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

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Bir süredir gelmesi beklenen Android 12 için, kodların arasında yeni bir özellik keşfedildi. Android 12 sayesinde kullanıcılar aylarca kullanmadıkları ve farkında olmadıkları uygulamaların izinlerini otomatik olarak iptal edecek. Verileri güvence altına alacak bu özellik uygulamanın depolamış olduğu dosyaları da silerek depolama alanında gereksiz yer kaplayan verileri de kaldırmış olacak.







Android 12 ile bu özelliğin detayları nasıl olacak?

Google yeni sürümlerini ve güncellemelerini ilk önce Pixel telefonları için getiriyor. Google'ın yeni güncellemesinin kaynak kodları Pixel telefonları için hazır hale gelmeden yayımlandı. Android 12'de Google, yeni uygulamaları hazırda bekletme özelliğiyle "kullanılmayan uygulamalar" konseptini genişletiyor gibi görünüyor.



Kullanılmayan uygulamalar için izinleri otomatik olarak iptal etmenin yanı sıra Android 12, depolama alanını boşaltmak için geçici dosyaları da temizleyecek. Google bu yeni güncelleme ile birkaç ay kullanılmayan uygulamalarda sırasıyla; Verileri korumak adına izinleri iptal ediyor> bataryanın daha uzun ömürlü olması için bildirimleri durduruyor> depolama alanını açmak için geçici dosyaları otomatik siliniyor.