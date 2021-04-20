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1 günlük evlilik hayatını kararttı! Gelen mesajları gördükçe ağlıyorum

Demirören Haber Ajansı

KASTAMONU'da, nikahın hemen ardından kaçan, boşanmak istediği eşine 4 yıldır tedbir nafakası ödeyen 32 yaşındaki Mustafa Duman, protesto için İstanbul'a yürüyor. Sakarya'ya ulaşan Duman, "Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum" dedi.

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Kastamonu merkeze bağlı Pehlivan köyünde yaşayan Mustafa Duman, sosyal medya üzerinden 6 yıl önce tanıştığı A.R.B.D. ile 2017 yılının Ekim ayında evlendi. A.R.B.D., iddiaya göre, nikahın ardından ailesinin yanına kaçarken, Mustafa Duman da bir daha eşini göremedi. Boşanma davası açan Duman, eşine aylık 700 TL tedbir nafakası ödemek zorunda kaldı. Duman, bu durumu protesto için Kastamonu'dan yola çıkarak, İstanbul'a yürümeye başladı.

Yürüyüşünün 8'inci gününde Sakarya'ya ulaşan Mustafa Duman, kendisi gibi birçok kişinin mağdur olduğunu ve bu konunun bir an önce çözülmesini istediğini belirtti. Cuma günü İstanbul'a ulaşmayı hedefleyen Duman, "Kapıma devamlı icralar geliyor, haciz geliyor. Karşı tarafın avukatı, bana korku veriyor. Yani bir nevi tehdit ediyor. Nafakadan dolayı 20 bin TL para biriktiğini ve bunlarla ilgili icra göndereceğini söylüyor bana." dedi. 

"Gelen mesajları gördükçe hüzünleniyor, ağlıyorum"
"Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 TL nafaka ödüyorum." diyen Duman "Boşanamadığım halde 700 TL'yi hala yazıyorlar ama neye dayanarak yazıyorlar, bilmiyorum. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Gelen mesajları gördükçe hüzünleniyor, ağlıyorum" diye konuştu. Mustafa Duman'a destek veren Adalet Platformu Türkiye Aile Meclisi Sakarya İl Başkanı İmdat Geyve de "Sadece süresiz nafaka uygulaması bile aileyi tahrip etmektedir" dedi. 

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