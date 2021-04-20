20 yıl sonra pişman olmamak için Diyarbakır'da bu işe başladı! Salgında talep patladı
DİYARBAKIR'da yaşayan Mehmet Emin Tanrıkulu ile arkadaşı Sadık Ahmet Oğul, 20 yıl sonra ‘keşke’ dememek için başladıkları işte şimdi siparişlere yetişemiyor.
Fırat Üniversitesi arıcılık bölümünden 2015 yılında mezun olan Mehmet Emin Tanrıkulu, bir süre başka işlerde çalışıp biriktirdiği parayla bal arıcılığı işine girdi. 2016-2017 yıllında 9 kovanla arıcılığa başlayan Tanrıkulu, kovan sayısını 40’a çıkardı.
Kovna sayısını arttıran Tanrıkulu köyde çiftçilikle uğraşan arkadaşı Sadık Ahmet Oğul'u da yanına alarak işine devam etmeye başladı.
Kararsızlıklara rağmen genç girişimci arkadaşlar pes etmeyerek kovan sayısını 80'ne çıkarttı.
Korona virüs salgınıyla birlikte bu yıl 400 kiloya yakın doğal bal satan girişimciler, şimdilerde talebe yetişmek için kovan sayısını arttırmayı hedefliyor.