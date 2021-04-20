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20 yıl sonra pişman olmamak için Diyarbakır'da bu işe başladı! Salgında talep patladı

İhlas Haber Ajansı
20 yıl sonra pişman olmamak için Diyarbakır'da bu işe başladı! Salgında talep patladı

DİYARBAKIR'da yaşayan Mehmet Emin Tanrıkulu ile arkadaşı Sadık Ahmet Oğul, 20 yıl sonra ‘keşke’ dememek için başladıkları işte şimdi siparişlere yetişemiyor.

20 yıl sonra pişman olmamak için Diyarbakır'da bu işe başladı! Salgında talep patladı

Fırat Üniversitesi arıcılık bölümünden 2015 yılında mezun olan Mehmet Emin Tanrıkulu, bir süre başka işlerde çalışıp biriktirdiği parayla bal arıcılığı işine girdi. 2016-2017 yıllında 9 kovanla arıcılığa başlayan Tanrıkulu, kovan sayısını 40’a çıkardı.

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20 yıl sonra pişman olmamak için Diyarbakır'da bu işe başladı! Salgında talep patladı

Kovna sayısını arttıran Tanrıkulu köyde çiftçilikle uğraşan arkadaşı Sadık Ahmet Oğul'u da yanına alarak işine devam etmeye başladı.

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20 yıl sonra pişman olmamak için Diyarbakır'da bu işe başladı! Salgında talep patladı

Kararsızlıklara rağmen genç girişimci arkadaşlar pes etmeyerek kovan sayısını 80'ne çıkarttı. 

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20 yıl sonra pişman olmamak için Diyarbakır'da bu işe başladı! Salgında talep patladı

Korona virüs salgınıyla birlikte bu yıl 400 kiloya yakın doğal bal satan girişimciler, şimdilerde talebe yetişmek için kovan sayısını arttırmayı hedefliyor.

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