Kabine Toplantısı ne zaman 2021 nisan bugün mü?

En son 13 Nisan salı günü yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni tedbir ve kısıtlamalar alınmıştı. Vakaların artış hızına göre kısıtlamaların daha da arttırılması ya da gevşetilmesi bekleniyor. Peki yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Nisan salı günü kabine toplantısı sonrasında yeni tedbir ve kısıtlamaları açıklamış kısmı kapatma kararı çıkmıştı. Koronavirüs vakalarının duruma göre kısıtmalarda gevşeme ya da daha sıkı tedbirler alınacak. Peki yeni kararların açıklacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?

Bayramda alınacak yeni kısıtlamalar için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Alınan yeni kararlara göre, ramazanın ilk iki haftasında kısmi kapanma geçerli olacak. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu tamamen hafta içi ise akşam 19.00'da uygulandığı yeni kararlar devam ederken; belli saat aralığını içeren seyahat yasağının bayramda da geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Henüz bu haftaki toplantı tarihi hakkında açıklama yapılmadı. İşte son toplantının detayları...

Kabine toplantısı ne zaman: Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Kabine Toplantısının 2 haftada bir yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 26 Nisan günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Son toplantıda hangi kararlar alınmıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası herkesin merakla beklediği koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Açıklanan yeni tedbirlere göre, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişirken, kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlama yeniden getirilirken, uygulanacak yeni tedbirler yarın akşam itibarıyla başlayacak. İşte alınan tüm koronavirüs tedbirleri:

- Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 - sabah 05.00 olarak değişti.

- Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai saati yeniden yaygınlaştırılacak, hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.

- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

- 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürecektir.

- Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

- Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

- Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri tüm toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonuna kadar ertelendi.

- Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmuş şekilde hizmet verecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.