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Almanya Başbakanı Angela Merkel’den, Rus muhalif Alexei Navalny açıklaması

Cezaevinde başlattığı açlık grevinde durumu kötüleşerek hastaneye kaldırılan Navalny'nin sağlığından endişe duyduklarını ifade eden Merkel, tıbbi tedavinin sağlanması için baskı yaptıklarını söyledi.

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Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin, cezaevinde başlattığı açlık grevinden sonra hastaneye kaldırılması üzerine Almanya’dan açıklama geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Navalny’nin sağlık durumundan endişe duyduklarını ifade etti.

Rus muhalif Navalny’nin ihtiyacı olan tıbbi tedaviyi alabilmesi için baskı yaptıklarını söyledi.

“Endişe verici''
Merkel ayrıca Ukrayna, Rusya arasındaki gerileme de dikkat çekti.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırındaki artışının endişe verici olduğunu söyleyen Merkel, bu durumun gerginliği artırdığını ifade etti.

Merkel, diyaloğun öneminin altını çizdi.

Rus muhalif Alexei Navalny, cezaevi koşullarını ve kötü muameleyi gerekçe göstererek 31 Mart’ta açlık grevine başlamıştı.

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