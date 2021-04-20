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Fatih'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda yangın

İSTANBUL Kumkapı bulunan Emniyet'in deposunda yangın çıktı. Yangında can kaybı olmadığı belirtiliyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait içinde operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor.

Ölen ya da yaralanan yok
Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Geniş çaplı önlem alındı
Öte yandan ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, depoda patlama ihtimaline karşı çevrede de geniş çaplı önlem aldı.

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