Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Hadi Özışık'ın kanalında yaptığı açıklamalar tartışılılaya devam ediyor. Doğu Perinçek Ahmet Davutoğlu'nu calı yayında tartışmaya çağırdı. Gelecek Partisi öyle bir cevap verdi ki tartışma daha da büyüyecek...

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Çin ilişkileriyle ilgili bomba iddialarda bulundu. Davutoğlu, Perinçek'in Çin'deki çıkarları sebebiyle hükümetin Uygur Türkleri için sesini yükseltemediği iddia etti. Perinçek sosyal medya hesabından Davutoğlu'na "istediğin yerde canlı yayında tartışalım" diye meydan okudu. Gelecek Partisi'nin Perinçek'e cevabı ise olay...

Ahmet Davutoğlu'nun Doğu Perinçek iddiası...

Ahmet Davutoğlu Hadi Özışık'ın yayınında şunları söyledi: "28 Şubat'ın ideoloğu Doğu Perinçek bugün Sayın Erdoğan'ın bugün kankası. Desteklenen şirketleri ve o şirketler üzerindeki ilişkili bağlantıları bir araştırın bakalım. Sayın Perinçek'in sermaye bağlantılarına bakın bakalım kimler çıkar. Türkiye Doğu Türkistan'a neden ses çıkarmıyor. Bir bakın bakalım kimler çıkar. Erdoğan'ın Doğu Perinçek'le kurduğu ilişkiler sebebiyle Doğu Türkistan için sesi çıkmıyor. Türkiye'nin şu anda Doğu Türkistan'a sergilediği tutum yüz karasıdır."

Doğu Perinçek canlı yayında tartışmaya çağırdı

Ahmet Davutoğlu'nun iddialarına Doğu Perinçek sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Perinçek, "Sayın Davutoğlu’na istediği televizyon kanalında, canlı yayında, milletimizin önünde Türkiye’nin sorunlarını ve iddialarını medenî ölçüler içinde görüşmeyi öneriyorum. Dikkat edilirse 'tartışma' kavramını kullanmıyorum, görüşelim. Eğer Sayın Davutoğlu benimle kamuoyu önünde görüşmekten çekiniyorsa, Vatan Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılarından biriyle de görüşebilir." diye meydan okudu.

Geecek Partisi'nden Perinçek'e olay cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Doğu Perinçek'in Davutoğlu'na yönelik canlı yayın teklifine verdiği yanıt olay oldu. Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Perinçek, davetinizi aldık. Sizi, misyonunuzu ve ortaya çıkarıldığınız dönemleri iyi biliyoruz. Meydan okumamız yalnız size değil, sizin gibi 28 Şubatçılarla işbirliği yapan iktidaradır. Cevabı sizden değil, size rol veren Beştepeden bekliyoruz. Birlikte gelirseniz olur!" ifadesini kullandı.