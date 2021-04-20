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Korkunç olay! Buda'ya kendisi adayıp kafasını kesti 5 yıldır...

Demirören Haber Ajansı

TAYLAND’da Thammakorn Wangpreecha adlı keşiş Buda'ya kendini adamak için giyotinle kafasını kesti.

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Tayland’da 68 yaşındaki Budist keşiş Thammakorn Wangpreecha Buda'ya kendini adamak için giyotinle kafasını kesti. Olay Nong Bua Lamphu bölgesinde bulunan Wat Phu Hin tapınağında gerçekleşti. Thammakorn Wangpreecha'nın 'daha yüksek ruhani bir varlık' olarak reenkarne olmak için kafasını kestiği ifade edildi. Keşişin cesedinin 15 Nisan’da tapınakta bulunduğu kaydedildi. 

Keşişin yeğeni Booncherd Boonrod, Wangpreecha’ın cesedini tapınakta bulduğunu ve keşişin ölümüne ilişkin detaylarını bir mermerden yapımı bir levhaya kazıdığını söyledi. Beş yıldan fazla bir süredir bunu planladığı akıllara durgunluk veren törenin kendisinin öbür dünyada iyi şans getireceğine inandığı belirtildi. 

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