Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta yeşil beyazlı futbolcuların saha kenarında oruç açması CHP'li Barış Yarkadaş'ı rahatsız etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise CHP'li Barış Yarkadaş'a tepki gösterdi.

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TFF 1. Lig’in 31. haftasında Samsunspor sahasında Bursaspor’u ağırladı. Ev sahibi Samsunspor, Bursaspor'u 4-1'lik skorla geçerken Süper Lig yolunda önemli bir üç puanı cebine koymuş oldu.

Samsun’da oynanan maçın 26. dakikasında faul pozisyonunun ardından oyunun durmasını fırsat bilen iki takımın futbolcuları, yedek kulübelerinin önüne gelerek oruçlarını açtılar. Karşılaşmada ayrıca yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra tribünde bulunan görevliler ve diğer yetkililer de oruçlarını bulundukları yerde açtı.

Bursasporlu futbolcuların saha kenarında oruçlarını açması sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı futbolseverler ise Bursasporlu futbolcuların maç esnasında oruçlarını açmasına destek verdi.

''Kime gösteriş yapıyorsunuz?"

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş bu görüntüden rahatsız oldu. Barış Yarkadaş, Twitter hesabından "bu nedir şimdi? kime gösteriş yapıyorsunuz?" şeklinde paylaşımda bulundu.







''Rabbim evlatlarımızın oruçlarını kabul eylesin''

Bursasporlu oyuncuların saha kenarında oruçlarını açmasıyla ilgili kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şu ifadeleri kullandı; ''Günde 60-70 tane iftar yapmayı gösterişten saymayan bir zihniyet, gencecik evlatlarımızın açtığı orucu kafaya takmış. Allah’ım bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine bunlara akıl fikir ver... Rabbim evlatlarımızın oruçlarını kabul eylesin...''