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500 bin dolara satacaktı! Şanlıurfa'da operasyonda ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA’da, jandarmanın düzenlediği operasyonda aralarında 1 Tevrat'ın da bulunduğu tarihi eserleri 500 bin dolara satmaya çalışan Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Haliliye ilçesi kırsalında Suriye uyruklu İ.E.H.’nin elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin dolar karşılığında satmak istediği bilgisine ulaştı. Ekiplerin alıcı gibi irtibat kurduğu İ.E.H., anlaşmaya varılmasının ardından buluşma noktasında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin yanında ve adresinde yapılan aramada altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, İbranice yazma tarihi kitap, eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat olduğu değerlendirilen üzerine el yazmalı dini yazıt, Orta Çağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan sunu kabı, Orta Çağ dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde hayvan figürü bulunan matruşka ile eski dönemlere ait tarihi değeri olduğu değerlendirilen cam seramik parçasından oluşan eserler ele geçirildi.


Sorgusu sürüyor
Suriye’deki iç savaş sırasında tahrip edilen müzelerden temin edildiği ihtimali üzerinde durulan tarihi eserler, el konulduktan sonra Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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