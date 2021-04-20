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Der Spiegel: Almanlar Sputnik V aşısı yaptırmak için Rusya’ya gidiyor

Alman Der Spiegel gazetesi, Sputnik V aşısının Avrupa’da kullanımına izin çıkmaması nedeniyle, Almanya vatandaşlarının aşıyı yaptırmak için Rusya’ya gittiğini yazdı.

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Der Spiegel’in haberine göre, Sputnik V aşısını yaptırmak isteyen Almanya vatandaşları Rusya’ya seyahat ediyor.

Özellikle de geçen haftasonu Norveçli bir şirketin düzenlediği turla Almanya’dan Moskova’ya onlarca kişi gitti. Uçak biletleri, konaklama, transfer, rehberlik hizmetleri ve vize desteğinin dahil olduğu paketin fiyatı bin 999 euro. Aşı içinse 300 euro daha talep edildi.

Otele ulaştıkları sırada doktor kontrolünden geçen turistlere aşının ilk dozu yapıldı. Turistlerin çoğu ilk dozun yapılmasının ardından ülkelerine dönmeyip Rusya’da kaldı.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve Almanya hükümet temsilcileri Sputnik V aşısının satın alınması olasılığını görüşmeye başlamıştı.

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