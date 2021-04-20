TOBB ve Google iş birliğiyle, meslek liselerinde görevli öğretmenlere “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında; TOBB ve Google iş birliğiyle, meslek liselerinde görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Söz konusu eğitim faaliyetlerinden ilk aşamada, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında bulunan 81 ildeki 113 meslek lisesi öğretmeni faydalanabilecek.

TOBB ve Google iş birliğiyle EBA’da bulunan “Kotlin ile Android Mobil Uygulama”, “Flutter ile Mobil Geliştirme” ve “Yapay Zeka” eğitimlerine tamamlayıcı nitelikte olacak canlı yayınlarla; meslek lisesi öğretmenleri, Google uzmanlarından birebir eğitim görme fırsatı bulacak.

Eğitimlere katılabilmek için MEB ve TOBB tarafından okullara yapılacak duyuruların takip edilmesi ve EBA’da açılacak ilgili derslere kayıt yaptırılması gerekiyor.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’nün amacı

MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor.