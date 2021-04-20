Ruhsar Pekcan eşi Hasan Pekcan ve oğlu Ongüner Pekcan kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı olarak atanan Ruhsar Pekcan'ın hayatı merak konusu oldu. Siyasetin sevilen isimlerinden biri olan Ruhsar Pekcan aslen Manisalı ve 63 yaşında. Hasan Pekcan ile evli olan Ruhsar Pekcan Ongüner Pekcan adında bir oğlu var.

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Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Manisalı olan Ruhsar pekcan 63 yaşında. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı olarak atanan Rusar Pekcan Hasan Pekcan ile evli, Ongüner Pekcan adında bir oğlu var.

Ruhsar Pekcan, 1958 Manisa’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.

1981 yılında TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti.

2005 yılında altyapı projelerine içme suyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü’dür.

Daha önce üç dönem DEİK-Türk Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttü. Ayrıca, DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. Halen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği görevleri yürütüyor. IWEC 2012 Ödülü sahibidir. IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir. İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk annesidir.