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ABD- Rusya krizi büyüyor! Moskova Büyükelçisi istişareler için Washington'a geri dönüyor

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sulliavn'ın, Rusya Dışişleri'nin tavsiyesi üstüne bu hafta içinde istişareler için Washington'a döneceği belirtildi.

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ABD'nin Rusya’daki Büyükelçisi John Sullivan, Sputnik haber ajansına demecinde, istişarelerde bulunmak üzere bu hafta içinde ülkesine döneceğini söyledi.

Sullivan geri dönüşüne ilişkinse, 'birkaç hafta içinde, ülke liderlerinin olası bir görüşmesinden önce Moskova’ya dönmüş olacağını' kaydetti.

Sullivan geri dönüşüne ilişkinse, 'birkaç hafta içinde, ülke liderlerinin olası bir görüşmesinden önce Moskova’ya dönmüş olacağını' kaydetti. ABD'nin Moskova Büyükelçisi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ile ikili ilişkilerimizin mevcut durumu hakkında Biden yönetimindeki yeni meslektaşlarım ile doğrudan iletişim kurmamın çok mühim olduğuna inanıyorum. Ayrıca, bir seneyi aşkın bir süredir ailemi de görmedim, eve gidecek olmamın bir sebebi de bu.”

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