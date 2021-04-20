YUNANİSTAN'ın Fransız araştırma gemisi ile Doğu Akdeniz’de Türk kıta sahanlığını ihlal girişiminin yankıları sürüyor. Atina ve Paris elçilerinin geçen cuma çağrıldıkları Dışişleri Bakanlığı’nda çok sert ifadelerle uyarıldığı öğrenildi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın geçen perşembe günü Ankara’da temaslarda bulunduğu sırada, Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait 'Elli' isimli fırkateyn ile fırkateynin refakat ettiği Fransız bilimsel araştırma gemisi 'L’Atalante'in Doğu Akdeniz’de Türkiye kıta sahanlığını ihlal etmelerine, Ankara’nın olayın hemen ertesinde son derece sert diplomatik tepki gösterdiği öğrenildi. Geçen cuma günü Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan ve Fransa’nın Ankara büyükelçileri, benzer girişimin bir daha olmaması için sert ifadelerle uyarıldı.

'Yanıt hakkı saklı'

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki ile Uğur Ergan'ın haberine göre, Doğu Akdeniz’de Türk kıta sahanlığına yönelik ihlal üzerine Ankara diplomatik yollardan tepki gösterme kararı aldı. Yapılan davet üzerine Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis ile Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, bakanlıkta ilgili birimde yaptıkları yüz yüze görüşmede sert ifadelerle protesto edildi. Her iki büyükelçiye, benzer bir şekilde Türkiye’nin kıta sahanlığının ihlal edilmesi durumunda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gereken yanıtı verme haklarının bulunduğu mesajı özellikle bildirildi.

'Türk fırkateyni kovaladı'

Türkiye’nin diplomatik yoldan protestosuna rağmen gemiler bölgeden uzaklaşmayınca bu kez Türk Deniz Kuvvetleri devreye girdi. Geçen cumartesi günü bölgeye gönderilen bir Türk fırkateyni, hem Fransız araştırma gemisine, hem de Yunanistan’ın 'Elli' fırkateynine “Bölgeyi terk edin” uyarısı yaparak, aksi durumda gerekeninin yapılma hakkının saklı olduğu mesajını verdi. Uyarının ardından her iki gemi de bölgeden ayrıldı.

4. tur mutabakatı

Öte yandan Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları güven arttırıcı önlemlerin dördüncü turunun yapılması konusunda mutabakata vardı. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada toplantı tarihi ve ayrıntıların yakında belirleneceğini bildirdi. Son toplantı 2020 Şubat’ında Ankara’da yapılmıştı. Yeni turun da Ankara’da yapılabileceği belirtiliyor.

Yunan tatbikatında 33 uçakla 'fil yürüyüşü'

Türkiye karşıtı askeri ittifaklarını genişletmeye çalışan Yunanistan’ın ABD, Fransa, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya’dan 100 savaş uçağıyla Atina’ya 280 km uzaklıktaki Andravida Hava Üssü’ndeki İniohos tatbikatı sürüyor. Önceki gün 33 uçak ve helikopterle pistte ‘fil yürüyüşü’ gösterisi yapıldı. Bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de tatbikatı izlemeye gideceği bildirildi.

Yunan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, Fransız araştırma gemisi ve Yunan fırkateyninin Türk kıta sahanlığını ihlaliyle ilgili bir soru üzerine “Bahsettiğimiz hadise Fransa’yı ilgilendiriyor. Hedefimiz, gerginliğin yumuşaması amacıyla Türkiye ile bir pozitif gündemin oluşmasıdır. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara ziyareti de bu amaçla gerçekleştirildi” dedi.