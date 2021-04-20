ABD'de dün gerçekleşen kaza sonucunda içerisindeki 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan sürücüsüz otomobille ilgili açıklamalarda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, kaza sırasında otomatik pilotun devrede olmadığını söyledi.

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ABD'de dün meydana gelen kazada, Tesla'nın sürücüsüz otomobili virajı alamayarak kaza yapmıştı ve araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan kaza, Tesla'nın sürücüsüz otomobillerine ilişkin güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, Elon Musk'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Twitter'da bir kullanıcıyı yanıtlayan Musk, kendilerine ulaşan kaza verilerine göre otomatik pilotun kaza anında devrede olmadığını söyledi.

Musk, "Şimdiye kadar kurtarılan veri günlükleri, otopilotun etkinleştirilmediğini ve bu arabada FSD'nin (Full Self Driving-Tam Otonom Sürüş) olmadığını gösteriyor. Dahası, standart otopilot özelliği için yol üzerinde şeritlerin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Houston Teksas'ta dün yaşanan kaza, sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı ilk ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturma altına alınan otopilot sistemiyle ilgili şu ana kadar 23 kaza meydana geldi.

"Tam otonom sürüş anlamına gelmiyor"

Tesla ise, otopilot sistemiyle ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada "Otopilot ve tam kendi kendine sürüş yeteneği, ellerini direksiyonda tutan ve her an devralmaya hazır olan, tamamen dikkatli bir sürücü ile kullanılmak üzere tasarlandı" demişti ve otopilot sisteminin 'tam otonom sürüş anlamına gelmediği' de belirtilmişti.