Rekabet Kurulu, OYAK Gıda'nın Sanset Gıda bünyesindeki markalar, üretim faaliyetleri ve fabrikasını almasını onayladı. Rekabet Kurulunun konu ile ilgili kararı internet sitesinde yayımlandı.

Abone ol

Hürriyet'te yer alan habere göre, OYAK, gıda sektörüne yönelik stratejik bir hamle yaptı. Sanset Gıda bünyesindeki markalar, üretim faaliyetleri ve fabrika, OYAK Gıda'ya satıldı. Karar, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer aldı.

Devralınması işlemine izin verildi

OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından, Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gofy isimli markaların ve alt markaların, söz konusu markaların stoklarının ve markalar için faaliyet gösteren mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten ve Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş.’in Ordu ilinde yer alan fabrikasının devralınması işlemine izin verildi.

170-180 milyon lira arasına satıldı

OYAK’ın Sagra için kaç milyar lira ödediğini ortaya çıktı. Ülker, OYAK’ın satış için 170-180 milyon arasında bir fiyata satıldığı açıkladı.