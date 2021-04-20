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Denizli'de asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

DENİZLİ'de polisin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz şahısların 3’ünde askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı.

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Olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri 20 BY 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi.

Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı. Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı.

15 bin TL ceza
Akşam gezmesi ise gençlere pahalıya mal oldu. 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı.

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