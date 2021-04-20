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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün iki numaralı ismi Hicazi öldü

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün iki numaralı ismi Tuğgeneral Muhammed Hüseyinzade Hicazi öldü.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Hüseyinzade Hicazi'nin öldüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü adlı oluşum, İran'ın dünyada desteklediği Şii milis grup ve yapılanmaların operasyonlarından sorumlu ordusu olarak biliniyor.

65 yaşındaki Hicazi'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğü ifade edilirken, olaya ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.

Devrim Muhafızları Sözcülerinden Tuğgeneral Ramazan Şerif ise, Hicazi'nin ölümüne farklı bir açıklama getirdi. Mepa News'in aktardığına göre Şerif, Hicazi'nin ölümüne birçok sebebin yol açtığını, sebeplerin temelinde ise Hicazi'nin İran Irak Savaşı'nda maruz kaldığı kimyasalların yattığını öne sürdü.

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