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Muğla yine fena sallandı! Datça açıklarında 4.4 şiddetinde deprem oldu

Son günlerde sık sık deprem meydana gelen Muğla'nın Datça açıklarında bu sabah yeni deprem oldu. Depremin şiddeti 4.4 olarak açıklandı...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 08.09'da merkez üssü Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.

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