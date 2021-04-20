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ABD Dışişleri Bakanlığı dünya ülkelerinin yüzde 80'i için 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. Seviye seyahat uyarısı yayımlayacaklarını açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı: Dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "seyahat etmeyin" uyarısı yayımlayacağız

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. Seviye seyahat uyarısı yayımlayacaklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının seyahat eden kişilere "eşi benzeri görülmemiş riskler" teşkil ettiği vurgulanarak, "Bu riskler ışığında, Dışişleri Bakanlığı ABD vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini gözden geçirmelerini şiddetle önermektedir." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu haftadan başlayarak, ülkelere olan seyahat uyarılarını güncelleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu güncellemeler sonucunda, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine tekabül eden birçok ülkeye 4. Seviye:Seyahat Etmeyin uyarısı verilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda aralarında Çad, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti gibi ülkelerin bulunduğu 34 ülke, ABD'nin 4. Seviye seyahat uyarısı verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ayrıca ABD Şengen ülkeleri, İngiltere, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'dan gelen ve Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin de ülkeye girişini yasaklamıştı.

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