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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 5 il için uyarı

Vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerinin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaptığı dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.

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Bakan Koca'nın paylaşımında: "İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." ifadelerini kullandı. 

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