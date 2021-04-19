BIST 1.377
DOLAR 8,09
EURO 9,75
ALTIN 460,72
HABER /  SAĞLIK
ADV Ramazan'da umut var

Türkiye 19 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 318 bin 869 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, can kaybı 36 bin 267 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Nisan 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 318 bin 869 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 862 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 341 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye çıktı.

Toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da yarış sırasında attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor
Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı
Türkiye'nin ilk FSRU'su Ertuğrul Gazi'nin Hatay'a ulaşması bekleniyor
Rusya'da koronavirüsün iki yeni mutasyonu tespit edildi
Bir yıl aradan sonra ilk koronavirüs vakası görülen Fiji'de alarm verildi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü açıkladı: Kitap okuma iyi hal indirimi sayılacak
Bakan Akar, Slovenya Büyükelçisi ile bir araya geldi
Vanuatu'da kıyıya Covid-19 taşıyan ceset vurdu, çıkışlar kapatıldı
Milli Takım'a büyük şok! Üç isim EURO 2020'de olmayacak
Esenyurt'ta 21 yıl önce işlenen cinayet! 2 kişiyi öldüren zanlı parkta yakalandı
Yorumlar 8 yorum