Türkiye 19 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 318 bin 869 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, can kaybı 36 bin 267 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Nisan 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 318 bin 869 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 862 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 341 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye çıktı.

Toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.