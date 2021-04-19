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Rusya'da koronavirüsün iki yeni mutasyonu tespit edildi

Demirören Haber Ajansı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, 'Sibirya' ile 'Kuzeybatı' olarak adlandırdıkları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

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Rusya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıklandı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova tarafından yapılan açıklamada, "Şu an henüz tanımlayamadığımız yeni mutasyonlar gözlemliyoruz" diyerek, "Bu yeni mutasyonlar daha önce Rusya dışında görülenlerden çok farklı" ifadelerine yer verdi.

Sibirya ve Kuzeybatı

Popova, Rusya Bilimler Akademisinde yapılan toplantıdaki açıklamasında mutasyonlara 'Sibirya' ve 'Kuzeybatı' adı verildiğini ifade ederek; Sibirya mutasyonunun daha önce fark edildiğini ancak risk taşımadığını belirtti.

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