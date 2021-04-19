Pasifik ülkesi Vanuatu'da, kıyıya cesedi vuran bir kişinin Kovid-19 taşıdığı tespit edildi. Adadan çıkışlar yasaklanırken cesetle temas kuran 16 kişinin karantina altına alındığı belirtildi.

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Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da kıyıya cesedi vuran bir kişiye ölüm sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası alarm verildi. 300 bin nüfuslu ülkenin ana adasından çıkışlar geçici süreliğine yasaklandı.

Söz konusu olay 11 Nisan günü, İngiliz bandıralı bir tankerin bir mürettebatının kayıp olduğunu bildirmesiyle yaşandı. Kayıp tanker çalışanının bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, kısa süre içinde bir plaja vuran ceset fark edildi. Ceset morga götürüldü ve yapılan testlerde ölen kişinin Kovid-19 olduğu açıklandı.

Cevap bekleyen sorular

Filipinler vatandaşı olduğu belirtilen bu kişinin doğrudan Kovid-19'dan ölüp ölmediği veya cesedinin kıyıya nasıl vurduğu henüz bilinmiyor.

Sadece 3 vaka tespit edilmişti

Bugüne dek sadece üç koronavirüs vakası tespit edilen ülkede, olayın ardından alarm verildi. Ana adadan tüm çıkışlar yasaklanırken, yetkililerin temas takibi yapmakta olduğu belirtiliyor.

16 kişi karantinada

Yerel basına göre, çoğu ceset bulunduğunda olay yerine giden polisler olmak üzere 16 kişi karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri bulaş riskinin düşük olmasına rağmen polislerle teması olan kişilere de test yaptırma çağrısında bulundu.

Vanuatu'nun limanlarında çok sıkı karantina kuralları uygulanmasına rağmen Kovid-19 taşıyan bir cesedin, ülkedeki tek morga kaldırılmış olması yerel basında geniş yer buldu. Birçok kişinin vefat eden yakınları için her gün buraya gittiği belirtildi.