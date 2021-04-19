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Türk Hava Yolları günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü

Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü. Pegasus Hava Yolları ise 267 uçuş ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 12-18 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre; Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 714 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi 363 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 358 uçuşla Air France, 4. sırasında 320 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 286 uçuşla Wideore, 6. sırasında ise 283 uçuşla KLM Royal Airline havayolları yer aldı. Pegasus Havayolları ise günlük 267 uçuşla listenin 7. sırasında bulunuyor.

Raporda; Avrupa genelinde uçuş ortalamasının ise 2019 pandemi öncesi verilerine göre yüzde 36,3 oranında kaldığı ve toplamda 76 bin 27 uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.

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